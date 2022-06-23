İyidere ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa denize düştü. Dalgalar arasında kalan boğa, vinçle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satışları hız kesmeden devam ediyor.

Rize'nin İyidere ilçesinde Hazar Mahallesi’ndeki kurban pazarında kamyondan indirilen boğa, sahibinin elinden kaçarak denize düştü.

Vatandaşlar seferber oldu

Kayalıklar arasında sıkışan boğayı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.

Yapımı devam eden lojistik merkez önündeki kayalıkların olduğu denizde dalgalar arasında kalan boğayı kurtarmak için şantiye çalışanları da yardıma koştu.

Halatla kurtarıldı

Şantiyeden vinç getirilip, halatla bağlanan boğa çekilerek kıyıya çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Rize'de kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı VİDEO









