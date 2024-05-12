Karadeniz sahilleri eşine az rastlanır bir görüntüye ev sahipliği yaptı.
Güneş kaynaklı fırtına sonucu oluşan Kuzey Işıkları, Türkiye'den de görüldü.
Türkiye'nin en net Kuzey Işıkları ise Rize'de görüntülendi.
Rize'nin Pazar ilçesinden kaydedilen Kuzey Işıkları, şöleni görenleri büyüledi.
Olağanüstü aktivite
Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Rize'de güzel görüntüler oluşturdu.
Trabzon'dan da görüldü
Bu nefes kesen gökyüzü olayı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.
İzleyenleri adeta büyüleyen kareler, ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıkardı.
Dünyanın farklı yerlerinden görüldü
Kuzey Işıkları, ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesinde ve İsveç'te kameralara yansıdı.
İşte Rize'den gelen büyüleyici kareler;
Trabzon'dan kuzey ışıkları manzaraları;
Dünya'dan kuzey ışıkları kareleri;
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