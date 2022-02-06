Rize'de lazboard ile kayak şenliği yapıldı

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlik nefesleri kesti. Vatandaşlar, tahtalarıyla karla kaplı parkurda kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası, geleneksel kayak şenliğine ev sahipliği yaptı.

Yaylada, Petranboard Kayak Şenliği'nin bu yıl 13'üncüsü düzenlendi.

2 BİN KİŞİ KATILDI

Petran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İkizdere Kaymakamlığı'nın katkılarıyla 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

LAZBOARD İLE KAYAK YAPTILAR

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı. Etkinliklerde çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye girenlere hediyeler verildi.

ŞENLİKTE KULLANILAN TAHTANIN GEÇMİŞİ

Zorlu doğa koşulları nedeniyle yöre halkı tarafından "Petranboard" olarak adlandırılan tahta, 200-250 yıl önce yöre sakinleri tarafından dik yamaçlarda yoğun kar yağışının ardından ulaşım aracı olarak kullanılıyordu.

Köy halkı, çam ağacından elde edilen tahtaların birleştirilmesiyle 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğunda yapılan tahtalarla kar üstünde kayarak gidecekleri yere ulaşıyordu.

Rize'de lazboard ile kayak keyfi FOTO GALERi

YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN ULAŞIM ARACI

Tahtalar, ulaşımın kolaylaşmasının ardından ihtiyaçtan çok eğlence amacıyla kullanılırken, yaylada şenliğe pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıl ara verilmişti.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Petranboard'un uzun yıllar yörede yaşamı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu anlattı.

2008'DEN İTİBAREN ŞENLİK HALİNİ ALDI

Pandeminin ardından kültürel etkinliklerin başlatılmasının önemli olduğunu ifade eden Alemdaroğlu, her geçen yıl yaşam biçimi olan kültürel değerlerin yaşatılması için çabalarını artırdıklarını söyledi.

Yörede yaşayan Hızır Havuz, atalarının uzun yıllar yaşam alanlarına ulaşmak için tahtaları kullandığını, 2008 yılından itibaren şenlik haline dönüştüğünü kaydetti.

İstanbul'dan festivale gelen Serkan Pırpır ise Petranlı olduğunu, 25 yıldır Petranboard ile kaydığını, şenlik zamanlarında bölgeye geldiğini vurguladı.