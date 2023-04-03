Rize'de ölüm aylığı için boşananlar tespit edildi Rize'de eşiyle danışıklı boşanmasına rağmen aynı evde yaşayanların aldığı ölüm aylıkları kesilirken, ödenen tüm maaşlar da faiziyle birlikte geri alınıyor.

ANKA

SGK Rize İl Müdürlüğü, gelen ihbarlar doğrultusunda yaptıkları denetimler hakkında bilgi verdi.

İl genelinde 14 kadının, anne ve babasından kalan emekli aylığını alabilmek için muvazaalı (danışıklı) boşandığını tespit etti.

"Mahkemeye başvuranlar kaybediyor"

SGK Rize İl Müdürü Mustafa Bakırcı, şunları söyledi:

Muvazaalı boşanmada, boşandığı eşiyle birlikte yaşamasına rağmen babadan yahut anneden maaş alma durumu yaşanmakta. 2022 yılında Rize’de 14 tane tespitimiz oldu bu konuda, kurumumuzun denetim elemanlarının saptamalarıyla. İkametgah durumlarına, muhtarlıklara bakarak araştırmalar yapılıyor. Fiilen birlikte yaşadığının tam tespitinden sonra karar veriyoruz buna. Bu konuda dava kaybetmiyoruz. Maaşı kestiklerimiz, mahkeme yoluna başvursalar bile kaybediyorlar. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de bu tür durumlar söz konusu.



Kişi bize gelip anneden veya babadan ölüm aylığı müracaatını yapmışsa ve biz bu kişinin boşanmış olduğunu görüyorsak ki görüyoruz da biz, bunların bazılarını denetime yazıyoruz. Gerçekten boşanıp boşanmadığını tespit ediyoruz. Eşinden ayrılmış, baba maaşına girenlere, zaman zaman ihbar ve şikayet olmadan da denetleme yapıyoruz. Hak sahibi olabilmesi için kızın çalışmaması, gelir aylık almaması, bir de evli olmaması gerekiyor. Kişi evlenmişse hiçbir şekilde babasından maaş alamaz. Gerçekten boşanmışsa ve bir iş yerinde çalışamıyorsa kanun o kız çocuğa maaş hakkı veriyor.

"Faiziyle beraber geri istiyoruz"

Erkeklerin babadan maaş alamadığını belirten Bakırcı, şu ifadeleri kullandı: