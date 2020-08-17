Sebze fidanlarının yapraklarını yiyen patates böcekleri, bahçelerinden ürün almak isteyen vatandaşları düşündürüyor.

Rize'de sebze fidanları, adeta yeni bir böcek türünün istilasına uğradı.

Birkaç yıldır halk arasında vampir kelebek olarak adlandırılan 'Ricania Simulans’ın ardından şimdide patates böceği zararlısı ortaya çıktı.

Üreticilerin kabusu haline gelen patates böceği, özellikle sebze fidanlarında görünüyor.

SEBZELERİ HEDEF ALIYOR

Patates böceği, sebze fidanlarının yapraklarına konarak, kısa sürede sadece yaprakların damarları kalacak şekilde yiyerek bitiriyor.

Bu böceklerden dolayı bahçesinde sebze yetiştiremediğini söyleyen Birsen Türkay, “Bir gün bakıyorsunuz ki bitkinin üzeri sararmaya buruşmaya başlamış. Ertesi gün bakıyorsunuz ki bitkinin sadece damarları kalmış. En çok patlıcana zarar veriyor. Hevesli hevesli bahçelerimizi kazıyoruz. Organik ürün yiyelim diye. İstanbul’dan onun hevesi ile geliyorum fakat hiçbir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

Rize'de patates böcekleri, sebzelere zarar veriyor ViDEO

"ŞİMDİ DE PATATES BÖCEĞİ MUSALLAT OLDU"

Recep Türkay isimli vatandaş ise vampir kelebeklerin ardından bu böceğin bahçelere musallat olduğunu söyledi.

Türkay, ”7-8 seneden beri kelebeklerden dolayı fasulye yiyemedik. Bu sefer de patates böceği sebzelere musallat oldu. Ne patlıcan ne biber... Hiçbir sebze yetiştiremedik. Sebze kesinlikle daha olmuyor.” diye konuştu.

"ORGANİK ÜRÜN İÇİN HEVES EDİYORUZ AMA..."

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Nazife Albayrak ise “Organik ürün almak için heves ediyoruz ama her sene bir şey oluyor. Başımızda bir kelebek belası vardı, şimdi de bu böcek çıktı. Bu ondan daha beter, hiç bir şey alamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz.” dedi.