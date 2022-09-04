Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
363.804
0.19%
BTXN Coin
5.25
7.36%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Rize'de sağanak sonrası su baskını

    Rize il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Pazar ilçesinde taşkınlar ve su baskınları meydana geldi.
    • 04.09.2022 - 22:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de sağanak sonrası su baskını

    Meteoroloji Müdürlüğünden dün yapılan uyarının ardından beklenen şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı.

    Birçok farklı bölgede ufak çapta toprak kaymalarının yaşandığı Rize’nin Pazar ilçesinde ise sağanak yağış akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini su basmasına neden oldu.

    Sahil yolu göle döndü

    İHA'nın haberine göre, iş yeri sahipleri işletmelerine giren suyu dışarıya çıkarmaya çalışırken, Karadeniz sahil yolunu ise göle çeviren yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

    Rize de sağanak sonrası su baskını #1

    Rize de sağanak sonrası su baskını #2

    Rize de sağanak sonrası su baskını #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete'de
    Gündem

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete'de

    AK Parti MYK'nın gündemi seçim
    Gündem

    AK Parti MYK'nın gündemi seçim

    Görüş Bildir