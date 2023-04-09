Rize'de sanayi ustasının yaptığı ciple geziyorlar Ardeşen'de hurda sac ve demir parçalarıyla sanayi ustasının tasarladığı ciple saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor.

DHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bakkallık yapan Nihat Gürsoy, eşi Münevver Gürsoy ile yayla, mezra ve ormanlık alanlarda gezinti yapmak için, sanayi ustasına şanzıman ve motoru bulunan, kaportası hurda sac ve demir parçalarıyla yapılan cip tasarlattı.

Çift, 2 kişi kapasiteli yaklaşık 50 bin lira maliyetli ciple, saatte 100 kilometre hıza ulaşıp, dere tepe aşıp, yayla yollarını geçiyor.

Yağmurlu havada özel tente ile üstü kapanan benzin yakıtlı cip görenlerin de ilgisini çekiyor.

"Bizi hiç yolda bırakmadı"

Cipin yapım sürecini anlatan Nihat Gürsoy, şunları söyledi:

Yıllardır ATV kullanıyoruz, daha sonra biraz daha geniş araca ihtiyaç duyduk. Hem eşimle hem de dostlarla gezmek için böyle bir fikir aklımıza geldi. Bu araç Ardeşen'de yapıldı. Bunun yapımında tamamen hurda malzemeler kullanıldı. Demir profiller ile sacdan ustamız mini bir cip tasarladı. Kendisi ufak ama bizi hiç yolda bırakmadı. Eşimle dükkândan vakit buldukça mezra ve yaylalara çıkıyoruz.

"Keyif verici"

Münevver Gürsoy ise, şu ifadeleri kullandı:

İlk gördüğümde çok tuhaf gelmişti. Daha önce cipe binmemiştim. Önceden ATV ile gezerdik, şimdi ise böyle bir ciple geziyoruz; iyi oldu, keyif verici. Vakit buldukça geziyoruz.

"20 gün sürdü"

Cipi tasarlayan oto tamircisi Selim Dereci de, şunları söyledi: