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    Rize'de seyir halindeki araç keçi sürüsüne çarptı

    Rize'de, bir otomobilin karayoluna giren küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 11 hayvan telef oldu.
    • AA
    • 18.02.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 13:00
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    Rize'de seyir halindeki araç keçi sürüsüne çarptı

    Rize'de, Ardeşen-Çamlıhemşin yolu Astaş mevkisinde henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü, gece kar ve tipi nedeniyle bir anda karşısına çıkan küçükbaş hayvan sürüsünü fark edemeyerek arasına daldı.

    11 HAYVAN TELEF OLDU

    Kazada, 11 küçükbaş hayvanın telef olduğu, diğer küçükbaş hayvanların ise son anda kurtulduğu görüldü.

    Rize'de seyir halindeki araç keçi sürüsüne çarptı VİDEO

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Rize de seyir halindeki araç keçi sürüsüne çarptı #1

    Rize de seyir halindeki araç keçi sürüsüne çarptı #2

    Rize de seyir halindeki araç keçi sürüsüne çarptı #3

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