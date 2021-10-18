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Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.