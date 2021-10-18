Euro
10.8168
0.65%
Dolar
9.3033
0.46%
Altın
529.02
0.5%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
576.190
1.81%
EXEN Coin
20.72
2.57%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 20:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize genelinde etkili oldu.

    CADDELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

    Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu mazgalların tıkanmasıyla kara yollarında ve caddelerde su birikintileri oluştu.

    BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    Araç sürücüleri su birikintileri oluşan yolda zaman zaman hareket etmekte zorlandı. Yağmur bazı iş yerlerinde ise su baskınlarına neden oldu.

    Rize de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #1

    Rize de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #2

    Rize de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #3

    Rize de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #4

    Rize de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir