- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Rize'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
- İHA
- 18.10.2021 - 20:06
Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize genelinde etkili oldu.
CADDELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu mazgalların tıkanmasıyla kara yollarında ve caddelerde su birikintileri oluştu.
BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Araç sürücüleri su birikintileri oluşan yolda zaman zaman hareket etmekte zorlandı. Yağmur bazı iş yerlerinde ise su baskınlarına neden oldu.