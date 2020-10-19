Türkiye’nin en çok yağış alan ili olan Rize’de, son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları azaldı.

Türkiye’nin yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her ay yaşanan sel, heyelan ve taşkınlarla gündeme gelen Rize’de su sıkıntısı yaşanıyor.

Kette son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları azaldı.

Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları içme suyu şebekesine veriliyor.

GÖLET PROJESİ UYGULANACAK

Kentte su sorunu yaşanmaması için akan yüzey sularının biriktirileceği gölet projesi uygulanacak.

"BÜYÜK BİR GÖLET YAPACAĞIZ"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte yağmur yağdığı zaman yüzeyden akan suların biriktirebileceği gölet olmadığını belirterek bu nedenle zaman zaman su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Metin, “Öyle bir gölet olsa yağmur yağmadığı zamanlarda biriken o suları kullanabiliriz. Rize'de kışın yağan kar yağışı ve yüzeysel sular, Çağrankaya’dan gelen sularla Andon’daki su tesis vasıtasıyla şehrin su ihtiyacı karşılanıyor. Bize 12 saat yetebilecek depolarımız var. Biz şu anda bir gölet çalışması yapıyoruz. Rize'de saatte 2700-2800 metreküp su şehre pompalanıyor. Şu anda bu rakam 2300-2400’lere düşmüş durumda.

YAĞMUR YAĞMAYINCA...

Yağmur yağmayan her gün de su miktarımız azalıyor. Temmuz ağustosu iyi atlattık ancak ekim ayında yağmurun yağmaması ile beraber su seviyemiz düşmüş durumda.

Bu da yüksek kesimlerdeki birçok noktaya su veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Su problemini ortadan kaldırmak için çevresindeki dereleri de toplayarak bir gölet yapacağız.” dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAKİ DERELER KURUDU"

Kent sakini Muhammed Meral, kentte su sorunu yaşadıklarını belirterek, “Yağmur memleketinde su olmayışını çok garipsiyorum. Çocukluğumdaki dereler kurudu. Su sıkıntısı çekiyoruz, aşağı kesimlerde su var yukarılara su gelmiyor.” dedi.

"20 GÜNDÜR SU PROBLEMİ YAŞIYORUZ"

Bozkale Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldız da, ”Bu aylarda su sıkıntısı baş gösteriyor. Su kaynakları azaldığı için ve özellikle yağmurda bu aylarda az yağdığı için bu sorun ortaya çıkıyor. Yaklaşık 20 gündür su problemi yaşıyoruz. Günde bir iki saat su anca geliyor. Depoya tankerlerle su taşıyoruz. Belediyenin göletleme çalışması ile bu aylarda ortaya çıkan su sorunu çözüme kavuşacak.” diye konuştu.











