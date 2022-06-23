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- Rize'de Tahpur Yaylası beyaza büründü
Rize'de Tahpur Yaylası beyaza büründü
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, yaylada kar yağışını beraberinde getirdi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 10:23
- Güncelleme : 23.06.2022 - 12:26
Yaz mevsimi gelmesine rağmen, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde farklı bir hava hakim.
Sıcaklıkların düşmesi sonucu Rize sınırları içinde kalan yaylalar beyaza büründü.
3 bin 200 rakımda kar sürprizi
Beyaz örtü, Çayeli ilçesine bağlı, 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'nda objektiflere yansıdı.
Beyaz gelinlik giyen ve adeta sis denizinin dağları kapladığı yaylada seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.
Rize'de Tahpur Yaylası beyaza büründü ViDEO
Tahpur beyaz örtüyle kaplandı
Hem yaylacılar hem de bölgeye gezi düzenleyen dağcılar, sabah uyandıklarında gördükleri manzaranın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.
Bu arada 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesi, yılın büyük bölümü karla kaplı bulunuyor.