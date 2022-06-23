Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, yaylada kar yağışını beraberinde getirdi.

Yaz mevsimi gelmesine rağmen, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde farklı bir hava hakim.

Sıcaklıkların düşmesi sonucu Rize sınırları içinde kalan yaylalar beyaza büründü.

3 bin 200 rakımda kar sürprizi

Beyaz örtü, Çayeli ilçesine bağlı, 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'nda objektiflere yansıdı.

Beyaz gelinlik giyen ve adeta sis denizinin dağları kapladığı yaylada seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

Rize'de Tahpur Yaylası beyaza büründü ViDEO

Tahpur beyaz örtüyle kaplandı

Hem yaylacılar hem de bölgeye gezi düzenleyen dağcılar, sabah uyandıklarında gördükleri manzaranın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Bu arada 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesi, yılın büyük bölümü karla kaplı bulunuyor.