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- Rize'de taşan dereler sele neden oldu
Rize'de taşan dereler sele neden oldu
Dün başlayan ve etkisini gösteren yağmur, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi.
- İHA
- 11.08.2020 - 14:21
- Güncelleme : 11.08.2020 - 14:21
Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, kenti etkisi altına aldı.
Şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bölgede birçok evi su bastı.
Kayda geçen görüntülerde, aşırı yağışlar sonrasında derelerin taştığı görüldü. Halk, kendi imkanlarıyla selle mücadele etmeye çalıştı.
DERELER TAŞTI
Derede su seviyesinin yükselmesi sonucu yollar suyla kaplanırken, araçların mahsur kaldığı belirtildi.
Rize'de taşan dereler sele neden oldu ViDEO