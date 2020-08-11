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    Rize'de taşan dereler sele neden oldu

    Dün başlayan ve etkisini gösteren yağmur, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 14:21
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    Rize'de taşan dereler sele neden oldu

    Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, kenti etkisi altına aldı.

    Şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bölgede birçok evi su bastı.

    Kayda geçen görüntülerde, aşırı yağışlar sonrasında derelerin taştığı görüldü. Halk, kendi imkanlarıyla selle mücadele etmeye çalıştı.

    DERELER TAŞTI

    Derede su seviyesinin yükselmesi sonucu yollar suyla kaplanırken, araçların mahsur kaldığı belirtildi.

    Rize'de taşan dereler sele neden oldu ViDEO



    Rize de taşan dereler sele neden oldu #1

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