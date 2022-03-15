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    Rize'de torpidoya sıkışan kedi için seferber oldular

    Kapısı açıkken girdiği minibüsün torpidosunda sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 16:04
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    Rize'de torpidoya sıkışan kedi için seferber oldular

    Rize'nin merkez esnafından Abdurrahman Sayın, kapısını açık bıraktığı minibüsüne bindiğinde, torpidodan kedi sesi duydu.

    Yavru kediyi kendisi çıkaramayan Sayın, aracıyla Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gidip yardım istedi.

    İtfaiyeciler, aracın torpido kısmından bazı bölümleri söküp, kediyi çıkarmaya çalıştı. 1 saat süren çalışma sonunda yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    EL BİRLİĞİYLE KURTARDILAR

    Kedi sesini duyunca şaşırdığını söyleyen Abdurrahman Sayın, "Arabayı çalıştırdığımda kedi sesi gelmeye başladı. Aracı durdurup dinlediğimde torpidodan geldiğini fark ettim. Kaçırmaya çalışsam da sonuç alamadım. Aracı itfaiye müdürlüğüne getirdim. Arkadaşlar sağ olsun bayağı uğraştılar, her yeri söktüler. Sonunda kediyi çıkarmayı başardılar" dedi.

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