Rize'de yabancı öğrenciler, horon oynayarak eğlendi

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda yabancı öğrenciler, horon oynayarak eğlendi.

Rize'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle birlikte “Uluslararası Öğrencilerden Rize’ye Maniler” isimli video çekildi.

Horon oynadılar

Çekilen videoyu Rize Çay Çarşısı'ndaki bir restoranda öğrenciler, bir araya gelerek izledi.

Kahvaltı programının ardından uluslararası öğrencilerin tulum eşliğinde horon oynaması renkli görüntüler oluşturdu.





"İnanılmaz, küçük esprilerle keyif kattılar güne"



Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, "Bugün 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü. Göç insan oğlu var olduğundan beri ortada olan bir vaka. Tarihsel seyri içinde toplumlar yüzyıllar içerisinde farklı dönemlerde mekan değişikliklerine ihtiyaç hissetmişler. Yapılan program çok keyifliydi.

Üniversitedeki çocuklarımız kendi doğası içerisinde, kendi kampüsü içerisinde çok keyifli işler yapmışlar. Biraz da tabii Rize insanı kendine has espritüel kişiliğini, şahsına münhasır özellikleri onlara da sirayet etmiş. İnanılmaz, küçük esprilerle keyif kattılar güne. Yapılan video da çokta güzel olmuş. Doğrusu programla beraber çok eğlendik. Zannediyorum izleyenlerin kendileri de eğlendiler" dedi.

"Yapılan programla da Türklerle kaynaşmış oluyoruz"

Yapılan programlarla hem yabancılarla hem de Türklerle kaynaştıklarını söyleyen Mohammad Abıl Fırjatullah, "Bence gayet iyi bir programdı. Bu gibi programları çok severim, çünkü bu tür programlarla kendimizi daha iyi tanıyabiliriz. Hem yabancı olarak burada görmediğim insanlar da var. Yapılan programla da Türklerle kaynaşmış oluyoruz.

Hepimiz birlik olduk. Bir sürü insan bana çok şaşırıyor. Ben Rize'de okuyorum deyince, 'Neden Rize'de okuyorsun?' diyorlar. Bende diyorum ki 'Rize küçük ve sevimli bir şehir. Benim kaldığım yer çok sakin ve güzel bir yer. Doğası yem yeşil, insanları çok misafirperverler.' Rize'nin yemekleri benim için biraz sıkıntı oluyor ama Laz böreğini çok severim. Herkes Rize'yi çok küçük bir şehir sanıyor ama büyük ve her şeyini keşfedemiyorsun." şeklinde konuştu.





"Nereye gidersem gideyim Rize hep evim gibi olacak"

İHA'nın haberine göre; Rize insanının öfkeli olmasına rağmen çok misafirperver olduğunu ifade eden Adulaı Amin, "Bu tarz program yapmaları çok güzel, çünkü burada yabancı olarak yaşadığın zaman çok fazla yabancı olmasına rağmen birbirimizi tanımıyoruz. Bu tarz programlar olduğu zaman bir araya gelerek kaynaşabiliyoruz. Ben şahsen horon oynamayı çok seviyorum. Nereye gidersem gideyim horon sevdiğim danslardan biri olacak. Bu tarz programlarda horon oynamak birlik olmayı güçlendiriyor.

Horon oynayarak birbirimizi severek ve heyecanla oynadığımız için her şeyi güzelleştiriyor. Ben şahsen Rizespor'u çok severim. Göç İdaresi bana video imkanını sunduğu zaman hemen kabul ettim. Benim için de güzel oldu. Ben her zaman Rize'yi çok sevdim. İnsanları öfkeli olsa da çok misafirperverler. Nereye gidersem gideyim Rize hep evim gibi olacak. Ben kemençeyi değil de tulumu çok severim. Ben tulumcuyumdur." ifadelerini kullandı.



