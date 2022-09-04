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Rize'de yağmur suyuyla duş aldı
Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş, yağmur yağınca sokak ortasında duş aldı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2022 - 16:23
- Güncelleme : 04.09.2022 - 16:27
Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.
Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi.
Başına şampuan sürdü
Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.
Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Rize'de yağmur suyuyla duş aldı VİDEO