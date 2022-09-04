Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
362.224
-0.72%
BTXN Coin
5.03
3.07%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Rize'de yağmur suyuyla duş aldı

    Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş, yağmur yağınca sokak ortasında duş aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de yağmur suyuyla duş aldı

    Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.

    Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi.

    Başına şampuan sürdü

    Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.

    Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Rize'de yağmur suyuyla duş aldı VİDEO

    Rize de yağmur suyuyla duş aldı #1

    Rize de yağmur suyuyla duş aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Pankreas kanseri nasıl teşhis edilir? İşte pankreas kanserini gösteren 10 belirti...
    Sağlık

    Pankreas kanseri nasıl teşhis edilir? İşte pankreas kanserini gösteren 10 belirti...

    Ankara’da yeni dolandırıcılık yöntemi: 7 dakikada katalizör çalıyorlar
    3. Sayfa

    Ankara’da yeni dolandırıcılık yöntemi: 7 dakikada katalizör çalıyorlar

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir