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    Rize'de yaşanan heyelanda araçlar son anda kurtuldu

    Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, bölgeden geçen araçlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 21:35
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    Rize'de yaşanan heyelanda araçlar son anda kurtuldu

    Rize'de Çamlıhemşin-Ardeşen yolu üzerinde 3. kilometrede bulunan eski taş ocağında heyelan meydana geldi.

    ARAÇLAR SON ANDA KURTULDU

    Heyelan büyük kaya parçaları ağaçları da beraberinde getirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar son anda kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

    Rize'de yaşanan heyelanda araçlar son anda kurtuldu VİDEO

    Rize de yaşanan heyelanda araçlar son anda kurtuldu #1

    Rize de yaşanan heyelanda araçlar son anda kurtuldu #2

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