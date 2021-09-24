Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, bölgeden geçen araçlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Rize'de Çamlıhemşin-Ardeşen yolu üzerinde 3. kilometrede bulunan eski taş ocağında heyelan meydana geldi.

ARAÇLAR SON ANDA KURTULDU

Heyelan büyük kaya parçaları ağaçları da beraberinde getirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar son anda kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Rize'de yaşanan heyelanda araçlar son anda kurtuldu VİDEO

