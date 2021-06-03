Euro
10.5152
0.16%
Dolar
8.6174
0.29%
Altın
526.61
-0.12%
Borsa
1.435
0.28%
Bitcoin
332.698
4.79%
EXEN Coin
33.12
3.37%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Rize’de yaylalar beyaza büründü

    Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza bürününce, Kavron Yaylası sakinleri beyaz bir sabaha uyandı.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’de yaylalar beyaza büründü

    Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

    Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

    KAVRON YAYLASI'NDA KAR YAĞDI

    Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #1

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #2

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #3

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #4

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #5

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #6

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #7

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #8

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #9

    Rize’de yaylalar beyaza büründü #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir