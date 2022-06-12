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Rize'de yaylalara dolu yağdı
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu etkili oldu. Yayladan pansiyon işleten Fatma Keskin, dolu nedeniyle yaralandı.
- 12.06.2022 - 18:25
Türkiye şiddetli bahar yağışlarına teslim oldu.
Doğu Karadeniz'de de gün boyunca yağışlı hava etkili oldu.
Yüksek yaylalara dolu yağdı
Sahil kesiminde yağmur şiddetini artırırken, yüksek bölgelerde dolu görüldü.
Çamlıhemşin ilçesindeki 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu ile birlikte ortalık beyaza büründü.
DHA'nın haberine göre doluya yakalanan yayladaki pansiyon işletme sahibi Fatma Keskin ise hafif yaralandı.