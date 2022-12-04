Rize'de yaylalara kar yağdı

Kar kalınlığı, 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda 20 santimetreye çıktı.

Kış mevsimi, Doğu Karadeniz'de kendini hissettiriyor.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesi sonucu yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin rakım üzerinde bulunan yaylalara kar yağdı.

Kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Yaylalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, bazı vatandaşlar araçlarıyla kar yağan bölgelere çıkmaya çalıştı.

Öte yandan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı ViDEO

Ovit Tüneli bölgesinde karla mücadele

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle kar yağışının alçak kesimlere ineceğini kaydetti.

AA'nın haberine göre, kara yolları ekipleri, Ovit Tüneli bölgesinde yolun kapanmaması için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.