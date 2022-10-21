Rize'de yaylalara kış geldi

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı yaylaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Eylül ayının son günlerinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar kışı yaşamaya başladı.

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı yaylaları kar yağışı sonrası bembeyaz oldu.

15 santimi bulan yağış yaşandı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı.

Yaylardan köye iniş başladı

DHA'nın haberine göre, yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.