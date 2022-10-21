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    Rize'de yaylalara kış geldi

    Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı yaylaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.
    • 21.10.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:56
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    Rize'de yaylalara kış geldi

    Eylül ayının son günlerinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar kışı yaşamaya başladı.

    Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı yaylaları kar yağışı sonrası bembeyaz oldu.

    15 santimi bulan yağış yaşandı

    Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

    Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı.

    Rize de yaylalara kış geldi #1

    Yaylardan köye iniş başladı

    DHA'nın haberine göre, yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.

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