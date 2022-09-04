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Rize'de yıldırımın isabet ettiği ağaç ikiye bölündü
Rize'de gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ortadan bölündü.
- 04.09.2022 - 17:30
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün gece Rize'de yer yer gök gürültülü yağış kısa süreli etkili oldu.
Çayeli Yalı Mahallesi'nde gök gürültülü sağanak yağış sırasında Yusuf Yağcı'ya ait evin hemen önündeki ağaca yıldırım düştü.
Ağaç ortadan ikiye bölündü
İHA'nın haberine göre, yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.