Rize'de yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı
İHA

Türkiye'de kış şartları kendini hissettirmeye başladı.

Yurdun tamamı soğuk havaya teslim olurken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz de o bölgelerden biri...

Dün akşam saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

31 köy yolu kapandı

Çamlıhemşin ilçesinde 8 ve İkizdere ilçesinde 23 olmak üzere toplamda 31 köy ve mahalle yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi; 6 iş makinesi, 13 personellik ekip ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)