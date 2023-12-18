Rize'de yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, 31 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İHA

Türkiye'de kış şartları kendini hissettirmeye başladı.

Yurdun tamamı soğuk havaya teslim olurken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz de o bölgelerden biri...

Dün akşam saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

31 köy yolu kapandı

Çamlıhemşin ilçesinde 8 ve İkizdere ilçesinde 23 olmak üzere toplamda 31 köy ve mahalle yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi; 6 iş makinesi, 13 personellik ekip ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)