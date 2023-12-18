Rize'de yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı

İHA
Türkiye'de kış şartları kendini hissettirmeye başladı.
Yurdun tamamı soğuk havaya teslim olurken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.
Doğu Karadeniz de o bölgelerden biri...
Dün akşam saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.
31 köy yolu kapandı
Çamlıhemşin ilçesinde 8 ve İkizdere ilçesinde 23 olmak üzere toplamda 31 köy ve mahalle yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Rize İl Özel İdaresi; 6 iş makinesi, 13 personellik ekip ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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