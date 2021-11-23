Tek şeritli yol nedeniyle yaşanılan sorun ardından yapılan yeni yolun kullanılmaması, 'Mahallenin devamı' şeklinde bir tabela hazırlanmasına neden oldu.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde, tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanmaya başlandı.

Mahallelinin sorun yaşamaması için alternatif bir yol yapıldı.

Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli, bu kez farklı bir yol aramaya başladı.

MAHALLENİN DEVAMI TABELASI

Çözümü ortaya yeni bir yöntem ile yolu göstermekte bulduklarını dile getiren mahallenin muhtarı Varol Akay, böylelikle oraya ‘Mahallenin devamı’ yazılı tabelanın ortaya çıktığını ifade etti.

Rize'de yol sorununa, 'Mahallenin devamı' tabelasıyla çözüm buldular VİDEO











"TABELA ASMAYA KARAR VERDİK"

Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Varol Akay, yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yol girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Akay, "Burası daha önceden tek şeritti. Sonradan buraya yeni bir yol açtık. Vatandaş hep eski yoldan gidiyordu. Eski yolda birikim oluyordu, sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı çözmek için buraya bir tabela asmaya karar verdik. Tabelayı astıktan sonra rahatladık biraz. Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar birikip yoğunluk oluyordu çok. Ne yapacağız diye çare aradık sonucunda bu tabelayı asmaya karar verdik.” dedi.





"ESKİSİ GİBİ BÜYÜK SIKINTILAR OLMUYOR"

Tabelanın asılmasının ardından vatandaşlarında yolun da rahatladığını dile getiren Akay, “Tabelayı astıktan sonra vatandaş da rahatladı. Arada ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama eskisi gibi büyük sıkıntılar olmuyor. Bu zamana kadar bir kazaya sebep olmadı. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor yol eski yol artık müstakil bir yol oldu. 50-100 mesafede. Vatandaşlar teşekkür etti." ifadelerini kulandı.



