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    Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

    2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı'nın zirvesine kar yağdı. Dağlar yer yer beyaz örtü ile kaplanırken, o anları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 14:11
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    Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte Doğu Karadeniz'de kar manzaraları görülmeye başlandı.

    Rize'nin Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

    YAYLACILAR DÖNÜŞE HAZIRLANIYOR

    Yer yer beyaz örtüye bürünen yayla, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kar kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi aşarken, yaylacılar köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.

    Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı VİDEO

    Rize de yüksek kesimlere kar yağdı #1

    Rize de yüksek kesimlere kar yağdı #2

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