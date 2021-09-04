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Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı'nın zirvesine kar yağdı. Dağlar yer yer beyaz örtü ile kaplanırken, o anları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.