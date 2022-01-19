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    Rize'deki adam, yarı çıplak kar banyosu yaptı

    Soğuk havaya aldırış etmeden yarı çıplak halde kar banyosu yapan 89 yaşındaki Malik Merdamet, herkese öneride bulundu.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:05
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    Rize'deki adam, yarı çıplak kar banyosu yaptı

    Rize’nin Hemşin ilçesindeki Akyamaç köyünde yaşayan Malik dede, kar kalınlığı yarım metreye bulan köyünde üstünü çıkartarak karın içine uzandı.

    Kar ile banyo yaparak herkese tavsiye eden 89 yaşındaki Merdamet, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

    "HERKESE ÖNERİYORUM"

    Merdamet "Denize gidemedim deniz bana geldi. Kar ile banyo ediyorum. Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde, herkese öneriyorum.” diyerek cep telefonu kameralarına açıklamada bulunmayı da ihmal etmedi.

    Rize'deki adam, yarı çıplak kar banyosu yaptı VİDEO

    ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

    Malik Dede'nin sosyal medyadan paylaşılan görüntülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Rize deki adam, yarı çıplak kar banyosu yaptı #1

    Rize deki adam, yarı çıplak kar banyosu yaptı #2

    Rize deki adam, yarı çıplak kar banyosu yaptı #3


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