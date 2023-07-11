Rize'deki Tahpur Yaylası'nda temmuz ayında kar yağdı Rize'deki Tahpur Yaylası'nda temmuz ayında yağan kar, eşsiz görüntüler oluştururken çiftçiler o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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ensonhaber.com

Geç gelen yaz havası Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Bahar boyunca devam eden yağmurlar yerini yüksek sıcaklıklara bırakırken son 1 haftada işler yeniden tersine döndü.

Karadeniz'i şiddetli sağanak vurdu

Şiddetli sağanak, yeniden etkili oldu ve birçok şehirde taşkınlara neden oldu.

Karadeniz kıyıları ise bu durumdan en çok etkilenen bölge oldu. Birçok kıyı şehri sel felaketiyle yüzleşti.

Karadeniz'in zirvelerinde ise daha sert bir hava var.

Rize yaylalarında temmuzda kar

Doğa turizminin en dikkat çeken lokasyonlarından olan Karadeniz yaylaları kara teslim oldu.

Havası, manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Rize yaylalarından biri olan Tahpur Yaylası'nda o anlar görüntülendi.

Yaylada hayvancılık yapan yaylacılar, yazın ortasında, 11 Temmuz'da karşılaştıkları kar manzarasını cep telefonları ile görüntüledi.

Kaydedilen görüntülerde zirvelere çöken duman, yerel mimari ile yapılan yayla evleri, kar yağışıyla kısmen beyaza bürünmüş çimenlerde otlayan keçiler, eşsiz bir kolaj oluşturdu.