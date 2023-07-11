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Geç gelen yaz havası Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Bahar boyunca devam eden yağmurlar yerini yüksek sıcaklıklara bırakırken son 1 haftada işler yeniden tersine döndü.

Karadeniz'i şiddetli sağanak vurdu

Şiddetli sağanak, yeniden etkili oldu ve birçok şehirde taşkınlara neden oldu.

Karadeniz kıyıları ise bu durumdan en çok etkilenen bölge oldu. Birçok kıyı şehri sel felaketiyle yüzleşti.

Karadeniz'in zirvelerinde ise daha sert bir hava var.

Rize'deki Tahpur Yaylası'nda temmuz ayında kar yağdı

Rize yaylalarında temmuzda kar

Doğa turizminin en dikkat çeken lokasyonlarından olan Karadeniz yaylaları kara teslim oldu.

Havası, manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalarından biri olan Tahpur Yaylası'nda o anlar görüntülendi.

Yaylada hayvancılık yapan yaylacılar, yazın ortasında, 11 Temmuz'da karşılaştıkları manzarasını cep telefonları ile görüntüledi.

Kaydedilen görüntülerde zirvelere çöken duman, yerel mimari ile yapılan yayla evleri, kar yağışıyla kısmen beyaza bürünmüş çimenlerde otlayan keçiler, eşsiz bir kolaj oluşturdu.