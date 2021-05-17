Ormancık köyünün tarihi cami, Rize İl Özel İdaresi tarafından başarılı bir şekilde restore edildi. Cami yeniden ibadete açıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Ormancık köyünde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi camide yapılan restorasyon çalışmaları, tepkilere neden olmuştu.

TARİHİ CAMİ KURTARILDI

Konunun medyada geniş yer bulması üzerine Rize İl Özel İdaresi duruma el koydu.

Tamamen el işçiliğiyle yapılan tarihi caminin restorasyon işlemleri için yeniden proje çizildi ve caminin eski görünümünü kazanması sağlandı.

Çalışmalar kapsamında; camiye yeni bir şadırvan da kazandırıldı.

Köylüler tarafından malzemeler alındı, Rize İl Özel İdaresi de işçiliğini üstlendi.

KANALİZASYON ARTIK DEREYE AKMIYOR

Daha önce yüklenici firma kanalizasyonu dereye akıtıyordu.

Projeyle yakından ilgilenen Rize İl Özel İdaresi yetkilileri, derelerin kirtetilmemesi için kanalizasyon sorununu da çözdü.

İBADETE AÇILDI

Çalışmaların ardından ibadete açılan camide ilk namaz, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı.

Cami çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan köylülerden İdris Öztürk, "Köyümüzün hatta Türkiye'nin en değerli yapılarından biri olan bu caminin yeniden eski görünümüne kazandırılmasından dolayı Rize İl Özel İdaresi'ne teşekkür ediyoruz. Camide ilk namazı bayramda kıldık, köyümüz için çifte bayram oldu. Çevre düzenlemesiyle ilgili bazı eksiklerimiz kaldı, onları da tamamlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rize'deki tarihi camii yeniden eski görünümüne kavuşturuldu VİDEO

FOTOĞRAF: YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILAN RESTORASYON

FOTOĞRAF: RİZE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN RESTORASYON

Restorasyon çalışmaları, Ormancık köyü tarihi camisinin bilinen en eski fotoğrafına göre yapıldı.