Kente yurt dışından gelen öğrenciler için Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı. Yabancı öğrenciler, Rize şivesi ile mani söyleyerek klip çekti.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) okuyan yabancı uyruklu 36 öğrenci, renkli bir klip çekti.

RTEÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlerin ve kentte öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Rize'deki yaşamlarının yanı sıra kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Şiveli mani söylediler

Klipte, yöresel kıyafetler giyinen öğrenciler kentin doğal, tarihi ve kültürel yönlerini konu alan manileri, yöre şivesiyle seslendirdi.

Rize'deki yabancı uyruklu öğrenciler şiveli mani söyledi VİDEO



"Gönül elçisi olabilmelerini amaçlamaktayız"

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce Uluslararası Göçmenler Günü için yapılan yazılı açıklamada, "Çalışmamız vesilesiyle farklı statülerde ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerle dikkat çekmeyi ve Türkiye'den ayrıldıklarında kültürel zenginliğimizi ve Rize'mizin doğal güzelliklerini kendi ülkelerine aktarabilmelerini, birer gönül elçisi olabilmelerini amaçlamaktayız.

"Yöre insanı ve göçmen misafirlerimizin ilişkilerine katkı sunmayı temenni etmekteyiz""



Ayrıca yöre insanı ve göçmen misafirlerimiz arasında bağ oluşturarak karşılıklı uyum ve iletişimlerine katkı sunmasını temenni etmekteyiz. Bu vesileyle ülkemize çeşitli nedenlerle gelen tüm göçmenlerin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutluyor, savaşların son bulduğu, kimsenin yerinden yurdundan olmadığı ve göç etmeye mecbur kalmadığı bir dünya diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.