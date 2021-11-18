Rize halkının, bardak formlu Çay Çarşısı ve çaydanlık heykelini doğru açı ile fotoğraflamaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Sosyal medyada, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan ilginç heykeller gündeme geliyor.

Kimi başarısız kimi çirkin ve kimi de gereksiz bulunan yapılar, kullanıcıların tepkisine neden oluyor.

Yakın zamanda Rize'de, şehirle özdeşleşmiş çaya atıfla, çay bardağı şeklinde bir çarşının inşasına başlanmıştı.

Çay bardağı formunda inşa edilen Çay Çarşısı da sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Çarşının inşasında sona yaklaşılırken şehirde yeni bir akım başladı.

ÇAY ÇARŞISI VE ÇAYDANLIĞI DOĞRU AÇIDAN ÇEKMEYE ÇALIŞAN RİZELİLER

Yıllar önce belediye binası önüne yerleştirilen çaydanlık heykeli, Çay Çarşısı ile kıymete bindi.

Rizeliler, bina önündeki heykelle çay çarşısının açısını ayarlayarak çaydanlıktan bardağa çay dolduruyormuş gibi fotoğraflar çekmeye başladı.

Şehir halkının bardak formlu bina ve çaydanlık heykelini doğru açı ile fotoğraflamaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Rize'den Çay Çarşısı ve çaydanlık heykeli fotoğrafları VİDEO