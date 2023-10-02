Rizeli balıkçılar, bol balık için havaların soğumasını bekliyor Rizeli balıkçılar, her yıl bu mevsimde tuttukları balıkların havaların sıcak gitmesi nedeni ile olmadığını belirtiyor. Balıkçılara göre, palamut olmadığı için de hamsi bollaştı.

İHA

Rizeli balıkçıların ağlarında hamsi bolluğu yaşanmaya devam ediyor.

Yerli hamsinin avlanması arttıkça kilosu 100 TL’den 75 TL’ye ve son olarak 50 TL’ye kadar fiyatı düştü.

Balıkçıların hamsiden ötürü yüzü gülse de bir yandan da tezgahlarının farklı balık türleriyle şenlenmesini istiyor.

Denizlerde hamsi bolluğu yaşanırken balıkçılar, deniz sıcaklığının düşmesiyle farklı balık türlerinin de tezgahlarda yer almasını bekliyor.

Balıkçıların balıkların üreyebilmesi için denizin içindeki ağların temizlenmesi talebi var.

“Denizin sıcaklığından dolayı istediğimiz bereket olmadı”

Deniz sıcaklıklarından ötürü bekledikleri verimi yakalayamadıklarını vurgulayan Balıkçı Kadir Vural, şu ifadeleri kullandı:

Av sezonunu etkileyen bir küresel ısınma var. Küresel ısınmadan dolayı balık çeşitlerimiz çok kısıtlı. Balıklar ufak. İstediğimiz bereketi alamadık. Şu anda normalde istavrit, hamsi, mezgit ve türlü balıklarımız var. Çinakopa hasret kaldık. Barbuna hasret kaldık. Şu anda zargana çıkması lazım ama o da yok. Hem denizlerin sıcaklıklarından dolayı hem de küresel ısınmadan ötürü. Av sezonunu ileri bir tarihe atabilirlerdi. Eylül ayının 1’i değil de ekim ayının 1’i olabilirdi. Geçen sene palamut vardı bu sene yok. Marmara hamsimiz var. Yerli hamsimiz var. Bizim yerli hamsimiz iri olmuyor. Ufak ama lezzetli oluyor.

"Palamut olmayınca da hamsi bereketli oluyor"

Palamut hamsiyi kovalar. Palamut olmayınca da hamsi bereketli oluyor. Daha serbest dolaşıyor. Hamsinin bolluğu buradan geliyor. Geçen sene palamut fazlaydı. Hamsi azdı. Maalesef gelmedi. Denizin sıcaklığından dolayı istediğimiz bereket olmadı. Havanın soğumasını beklememiz lazım. Bu havalar ne zaman soğuyacak bilmiyoruz. Ekimin sonu gelsin. Belki daha da bollaşabilir. Balık dipte yani yuvada. Daha yukarı çıkmadı. Denizin sıcaklığı yüksek olduğu için şu anda dipte. Havalar soğusun bakalım ne olacak.

“Sezon bittikten sonra bir tek oltacılık olması lazım”

Av sezonun bitmesinin ardından denizlerde sadece olta ile av yapılması gerektiğini ifade eden Vural, şöyle konuştu:

Düne kadar hava sıcaklıkları 26 derecelerdeydi. Ben 50 yaşındayım. 2-3 senedir Rize’yi böyle görüyorum. Normalde eylül aylarında kıyamet kopardı. En az 1 ay yağmurlu geçerdi. Eylülün sonunda av yasağı açılabilirdi. Hayvanı daha rahat bırakabilirdi. Normalde sezon bittikten sonra bir tek oltacılık olması lazım. Ağ atılmaması lazım. Normalde sezon bittiğinde ufak kayıkçılar ağ atıyorlar ama onları da yasak etmeleri lazım. Sadece olta olması lazım.

"Yerli hamsinin kilosu 50 TL"

Yerli hamsimiz var kilosu 50 TL. Marmara’dan gelen hamsimizin kilosu 70 TL’dir. İstavrit 40 TL, Mezgit 75 TL, Somon var 200 TL. Şu anda bu çeşitlerle idare ediyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)