'Çay şekerli mi içilir yoksa şekersiz mi' tartışmalarına, Çay Demleme Şampiyonu Kimyager Gülhanım Delihasan, 'çay şekersiz içilir' diyerek son verdi.

Türkiye'de dönem dönem gündeme gelen 'Çay şekerli mi içilir yoksa şekersiz mi' tartışmalarına Rize de katıldı.

Sudan sonra, dünya çapında en çok tüketilen sıvı olan çayın şekerli mi yoksa şekersiz mi içileceğine dair tartışmalar, Vedat Milor tarafından gündeme getirilmişti.

"ŞEKERİ BIRAKTIM RAHAT ETTİM"

Rizelilerin çoğunluğunun 'Çay şekersiz içilir' cevabını verdiği soruya, günde en az 10 bardak çay içtiğini söyleyen Hamit Yazıcı "Çayı şekersiz içince bir damak tadın oluyor. Çocukluğumuzda çaya şekerli alıştık, sonradan şekeri kestim ve çay içtiğimi anladım. Gün de hiç içmesem 10 bardak çay içiyorum, iki küp şekerden bir avuç şekeri vücuda yüklüyorsun. Sağlık açısından büyük zarar, şekeri bıraktım çok rahat ettim, daha çok çay içip çayın tadına varıyorum" dedi.

Rizeli çay demleme uzmanı: Çay şekersiz içilmeli - VİDEO



"ÇAY TABİKİ DE ŞEKERSİZ OLACAK"

Ayşegül Memişoğlu da çayı şekersiz tercih ettiğini belirterek "Çay tabii ki şekersiz olacak, çaya şeker konmaz. Çaya şeker koyacağına şeker şerbeti iç daha iyi." diye konuştu.

"KEYFİMİZ BİLİR"

Ahmet Sarı ise çayı şekerli tercih ettiğini belirterek, "Çay şekerle lezzetleniyor, daha hiç şekersiz çay içmiş değilim. Ama keyfimiz bilir ister şekerli ister şekersiz çay içelim yeter" dedi.

ÇOK ÇAY İÇENLER DİKKAT: ŞEKERLİ ÇAY ZARAR VERİR

Çay demleme şampiyonu kimyager Gülhanım Delihasan da çayın tüm faydalarından yararlanmak için çayın şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Eskiden çayı şekersiz düşünülemezdi. Ama insanlar bilinçlenmeye başladıkça artık şekerli çay tüketenlerin sayısı da azalmaya başladı. Bu çok iyi bir gelişme. Şekersiz çayla hem çayın aromasını tam olarak alıyoruz, hem de tamamen sağlık olarak çaydan faydalanabiliyoruz. Günde 10 bardak çay tüketen bir insanın çaya şeker attığını düşünürsek vücutta ciddi bir şeker depolamasına yol açarız" ifadelerini kullandı.