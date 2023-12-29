Rizeli çaycının güldüren çözümü: Yarım çay bulunur Ardeşenli kıraathane sahibinin iş yerinin camına astığı "Yarım çay bulunur" yazısı görenleri güldürüyor.

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İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kıraathane işleten Cemil Akatin, sürekli müşterisi olan kişiler içtikleri çayları ödemeden gitmeye başlayınca paraları nasıl toplayabileceğini düşünmeye başladı.

Bunun üzerine Akatin de hem müşterilerinden çay paralarını ödemesi için hem de şaka amaçlı dükkânın önüne bir yazı hazırlattı.

Hazırlattığı "Yarım çay bulunur" yazısını cama astı. Astığı yazı sayesinde çay paralarını ödemeyen müşterilerinin dikkatini çektiğini belirten Akatin, bulduğu çözüm ile güldürdü.

"Gelen çayı içiyor, parayı vermeden gidiyor"

Dükkân sahibi Cemil Akatin, çay paralarının ödenmediği için yazının yazıldığını belirterek “Buradaki amaç ekonominin bozuk olmasından dolayı yapılmış bir şey değil. Burası çay ocağı olarak çalışıyor. Gelen çayı içiyor, parayı vermeden gidiyor. Herkes çay parasını versin diye yaptım. 'Lütfen ödeme yapınız' yazmadım. Onun yerine 'Gülsünler ve mizahi bir şey olsun' diye bunu yazdım. Ancak 'espri olsun' diye isteyen oluyor. Ben getiriyorum yine istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

"Ben buraya yarım çay içmeye geldim"

İlgi çekmek için yazının yazıldığını ifade eden çay ocağı müşterisi Hasan Kurkut ise “Ben buraya yarım çay içmeye geldim. Hem çay soğumamış oluyor. Yarım çay demek tam çay demek aslında. Ufak bardaktaki çay yarım çaydır. Büyük çay verirse tamdır. Bu durumda ilgi çekiyor. Yarım çay 7,5 lira demektir. Çayın 10 lira olması gerekirken 7 buçuk liraya satıyor. Gayet uygun bir fiyat.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)