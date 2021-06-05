Tepe kesimdeki araç yolu olmayan evi için 25 yıl önce kolları sıvayan Ali Rıza Yıldız, döşediği 120 metre uzunluğundaki raylı sistemi ulaşım aracı olarak kullanıyor.

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Hüseyin Hoca köyünde yaşayan Ali Rıza Yıldız, bir tepede yer alan evlerine 25 yıl önce araç yolu yapmak istedi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapamayan Yıldız yaya inip çıkmakta zorlanınca ilginç bir yöntem buldu.

RAYLI SİSTEM KURDU: VAGONLA YOLCULUK

Çay bahçesinin ortasına demirden 120 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Yıldız, tekerlekli vagonu da raylara yerleştirdi. Bölgede varangel olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoru ile sistemi çalıştıran Yıldız, 5 dakika süren yolculukla evine kolayca inip çıkmaya başladı. Yıldız'ın uzaktan kumanda ile de çalışan raylı sistemli ulaşım yolculuğu 25 yıldır sürüyor.

Rizeli çiftin raylı sistemi ViDEO

2 AYDA TAMAMLADI

Sistem için iki ay uğraştığını anlatan Yıldız, "Tepeye ev yapmak istedim. 25 yıl önce yol yoktu. Ben de Ankara'da yaşadım uzun yıllar. Orada raylı sistemlerle yolculuğum aklıma geldi. Bu sistemi 2 ayda kurdum. Önce eve malzeme taşıdık şimdi ulaşım içinde güvenle kullanıyoruz. Araç yolumuz var ama biz yine de bu sistemi kullanıyoruz" diye konuştu.

"ÇAY TAŞIMAK İÇİN DE KULLANIYORUZ"

Eşi Harbiye Yıldız ise "İlk başlarda binmek için tereddüt ettim. Ama şimdi korkmadan biniyorum. Çok güvenli. Hiçbir sorun olmadı. İlk başta uzaktan kumanda yoktu. Şimdi uzaktan kumadan ile kimseye ihtiyaç kalmadı. Eve kolayca inip çıkıyoruz" dedi.

Çiftin komşusu Yaşar Güveli de "Bana çok ilginç geldi. Bizim havadan giden varangel dediğimiz teleferiklerin buda yerden gideni. Ben de bazen çay taşımak için kullanıyorum" ifadesini kullandı.