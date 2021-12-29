Euro
13.4389
0.39%
Dolar
11.8812
0.50%
Altın
690.2050
0.55%
Borsa
1,850.48
-2.46%
Bitcoin
585.664
-1.29%
BTXN Coin
36.95
0.90%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti

    Çamlıhemşin'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
    • AA
    • 29.12.2021 - 06:06
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 06:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti

    Rİze'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kafe işleten Osmanoğlu, aç kalıp zaman zaman iş yerine gelen iki tilkiyi beslemeye başladı.

    PAMUK VE BONCUK'U ELİYLE BESLEDİ, SOHBET ETTİ

    Tilkiler için ulaşabilecekleri noktalara ekmek, köfte ve sucuk bırakan Osmanoğlu, müzik ve gürültüye rağmen kaçmayan ve bırakılan yiyecekleri yiyen bu hayvanları cep telefonuyla kaydetti.

    "Pamuk" ve "Boncuk" ismini verdiği tilkileri elleriyle de besleyen Osmanoğlu'nun, hayvanlarla esprili sohbetinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

    Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti - VİDEO

    "BONCUK ÇAY İÇER MİSİN"

    Osmanoğlu'nun tilkilere yönelik, "Bunların haline bak. Biri bir masada. Biri diğer masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti.

    Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti #1

    "BAĞIRDIĞIM ZAMAN GELİYORLAR"

    Hasan Osmanoğlu, tilkilerin alıştıkları için artık gürültü ve müşteri olduğu zamanlarda da gelmeye başladığını söyledi.

    Tilkilerin kendisine alışmasının iki ay sürdüğünü belirten Osmanoğlu, "Pamuk adını verdiğim ilk önce geldi. Ekmek ile yaklaştım. Sonra köfte verdim, daha çabuk geldi, sevdi sanırım. Sucuk verdim, iki ayda yanıma yaklaştı. Dizimde oturup yemek yediriyordum. Dükkanın içine soktum. Çok alışınca bağırdığım zaman geliyor, başka gelmiyor. Değişik davranışları oluyor." dedi.

    Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti #2

    Rizeli esnafın tilkilerle gülümseten sohbeti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir