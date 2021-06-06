Rizeli girişimci kadın, köyüne dönüp tavuk çiftliği kurdu

İzmir’de kurduğu hayatı bırakıp köyüne dönen kadın, aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kurdu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun olup, İzmir’e yerleşen Sevtap Saruhan (38), burada yeni bir hayat kurdu.

Yedi yıl İzmir’de kaldıktan sonra memleketi Rize’ye hasret duyması ile köyüne dönmeye karar verdi.

Tavuk çiftliği hayali ile Fındıklı ilçesindeki köyüne yerleşti.

DEVLETTEN 30 BİN LİRA DESTEK ALDI

Çalışmalara başlayan Saruhan, devletten 30 bin lira destek alarak 150 bin lira maliyetle, 2 dönümlük arazisine tavuk çiftliğini kurdu.

400 tavukla başladığı çiftlikte yumurta üretimi de yapan Saruhan, tavuk sayısını 3,5 yılda 650’ye çıkardı.

Tavuklarına ‘kızlarım’ diyerek seslenen Saruhan, mesleki bilgisi ile tavuklarını hem besledi hem hastalanmamaları için önlemler aldı.

“BEN ÇIKTIĞIM YOLDAN VAZGEÇMEDİM”

Geçimini elde ettiği ürünleri satarak sağlayan Saruhan, azimle çalıştığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“İzmir'deki son 1 yılımda ne yapabilirimi araştırdım, projemi buldum ve özlem üzerine de memleketime döndüm. Tavuk çiftliği projemi yakınlarıma anlattığımda bana güvenip destek olanların sayısı çok azdı ama ben çıktığım yoldan vazgeçmedim. Dört yüz tavukla başladım. Çiftliğimde şimdi tavuklarımı da kendim üreterek, 650'ye ulaştım. İlk yumurtaları üretmeye başladığımızda yumurtalar ellerimizde kaldı. Ama asla kaliteden ödün vermeyeceğiz dedim. Sonra hedeflediğimiz müşteri kalitemizi yakaladık





“ÖZEL DİYETLER, KÜRLER HAZIRLIYORUM”

Üç buçuk yılın sonunda geldiğimiz noktada bize güvenenleri mahcup etmedik. Kızlarımızla çok mutluyuz, doğal ortamda yaşıyoruz. Mesleğimle ilgili olarak kızlarımı doğal yollarla nasıl beslerim, hastalıklardan nasıl korurum diye çok araştırdım. Onlara özel diyetler, kürler hazırlıyorum. Her günüm her anım kızlarımla geçiyor.”





“HEPSİ İLE TEK TEK İLGİLENİYORUZ”

Kardeşi Saruhan’a destek olan Mehtap Uzunhasanoğlu, “Neredeyse çocuğuma göstermediğim ilgiyi tavuklarımıza gösteriyoruz. Gün boyu bir eksiklik yaşamasınlar, hasta olmasınlar diye hepsi ile tek tek ilgileniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rizeli girişimci kadın, köyüne dönüp tavuk çiftliği kurdu VİDEO

