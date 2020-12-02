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    Rizeli köylüler ormana çöp bırakan görevlilere tepki gösterdi

    Rize'de, yüksek kesimlerde ağaç kesimi yapan orman görevlilerinin çevreye bıraktıkları çöpleri görüntüleyen köylüler isyan etti. Köylüler yetkililerden yardım istedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 16:23
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    Rizeli köylüler ormana çöp bırakan görevlilere tepki gösterdi

    Türkiye'nin doğal yaşamında önemli bir yeri olan Karadeniz köylerinde doğa tahribatını köylüler görüntüledi.

    Yüksek kesimlerde orman gençleştirme çalışmaları kapsamında ağaç kesimi yapıp fidan diken görevlilerin konakladığı alana giden köylüler, çöp yığınları ile karşılaşınca şoke oldu.

    Yüzlerce yıldır atalarının koruduğu ormanlarda böyle bir tahribatla karşılaşan köylüler, çöp yığınlarını görüntüleyip isyan etti.

    Rizeli köylülerin ormanı pis bırakan görevlilere isyanı VİDEO

    YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

    "Maalesef her taraf pislik içerisinde, her taraf çöp." diyen köylüler, yapılan çalışmaları denetleyecek, tahribatı önleyecek kurumlara çağrı yaptı.

    Rizeli köylüler ormana çöp bırakan görevlilere tepki gösterdi #1

    OKUYUCUNUN KAMERASINDAN

    Hemşin ilçesi Kantarlı köyü Gindeş Vadisi'nde çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

    Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Rizeli köylüler ormana çöp bırakan görevlilere tepki gösterdi #2

    Rizeli köylüler ormana çöp bırakan görevlilere tepki gösterdi #3

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