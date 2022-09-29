Rizeli küçük Ali çok sevdiği tulumunu yanından ayırmıyor

4 yaşındayken merak sardığı tulumu kendi imkanlarıyla çalmayı öğrenen küçük çocuk, boş zamanlarında sokakta tulum çalarak vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

10 yaşındaki çocuk, nefesiyle harçlığını çıkarıyor...

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ali Kayra Kabataş, 4 yaşında merak sardığı tulumu, şimdilerde profesyonel olarak çalıyor.

Babasının patronu tulum hediye etti

Çocuğuna tulum alacak maddi durumları olmayan anne, Kabataş'ın tulum çaldığı videosunu eşinin patronuna attı.

Videoyu beğenen iş adamı, tulum alarak küçük çocuğa hediye etti.

Kendi imkanlarıyla öğrendi

Eğitim almadan kendi imkanlarıyla çalmayı öğrendiğini belirten Kabataş, boş zamanlarında sokakta tulum çalarak okul harçlığını elde ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; enstrümanını hiçbir zaman peşinden ayırmayarak okulda arkadaşlarını eğlendiriyor hem de sokaklarda çalıyor.

"Sipsiyle ilk önce kendimi alıştırdım"

Kimseden eğitim almadan sadece video izleyerek tulum çalmayı öğrendiğini söyleyen Ali Kayra Kabataş, "Tuluma 4 yaşında merak sardım. O yaşımdan şu anki yaşıma kadar hep çalmayı istedim. Sonra dedem bana sordu niye hiçbir müzik aleti çalmıyorsun diye. Ben de dedim ki tulum çalmak istiyorum. Sonra dedem tulum alacağına dair söz verdi. Tulum ustalarını aradık. Ustaların demesi üzerine dedem bana tulumun öğrenme aşamasında çalınan sipsiyi aldı. Sipsiyle ilk önce kendimi alıştırdım. Bir gün gittik tulum fiyatı sorduk. Bizim alacak imkanımız olmadığı için annem sipsiyi çalarkenki videoyu babamın patronuna attı. Babamın patronu da sağ olsun bana tulum hediye etti. İlk zamanlar çok çalamıyordum. Sonradan çalmaya başladım.

"Olumsuz tepkiler verenler beni hiç engellemiyor"

Ben hiçbir şekilde kimseden eğitim almadım. Evde televizyondan kendim öğrendim. Herkes yetenek dedi. Tulumu yanımdan hiç ayırmıyorum. Her yere götürüyorum. Bir gün Çayeli'ye gittim, boyacı abiler beni yanına çağırdı. Tulumu çok sevdiklerini ve benden çalmamı istediler. Ben de orada çaldım. Çok güzel harçlık çıkarttım. Çaldığım zaman horon oynayanlar oluyor. Beni sevenler oluyor. Para atanlar oluyor. Dövmeye çalışanlar oluyor. Çok kızanlar oluyor. Bana olumsuz tepkiler veren oluyor fakat bu beni hiç engellemiyor. Ben her zaman çalışacağım pes etmeyeceğim ve tulum atölyemi açacağım." şeklinde konuştu.

"Harçlığını toplamayı öğrendi"

Oğlunun çocukken babasının yanında tulum çalmasıyla merakının başladığını ifade eden anne Filiz Kabataş, "Kayra küçükken babası yanında tulum çaldı. Bu bebekken onun kulağına aşina oldu. Büyüdüğünde de televizyondan 1,5 ay içerisinde öğrendi çalmayı. Videodakilerin ellerine, parmaklarına bakarak kendi bir buçuk ay içerisinde başladı. Böylelikle 8 müzik çalabiliyor. Arada çarşıya beraber çıktığımız zaman ben alışverişimi yapana kadar çalayım mı anne dedi. O da sokakta çalmaya başladı. Orda harçlığını toplamayı öğrendi. Şapkanı önüne koy dedim. Orada çaldı, harçlığını da çıkarınca hoşuna gitti." dedi.