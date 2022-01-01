Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı

Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı

Fındıklı ilçesindeki parkta dün gece yeni yıl için toplananlar, yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı.

2021'in son dakikaları Türkiye genelinde eğlencenin zirveye çıktığı dakikalar oldu.

Rize'de de durum bundan farksızdı.

KÖPÜKLÜ GERİ SAYIM VE HORON

Fındıklı ilçesinde Hayati Aykut Parkı’ndaki yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yeni yıla saniyeler kala ilçe halkı, köpükler eşliğinde hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Kimi tulum eşliğinde horon oynarken, kimi de söylenen şarkılara eşlik ederek, yeni yıla girdi.

Kutlamalar, geç saatlere kadar devam etti.

















