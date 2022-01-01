Euro
15.1063
1.20%
Dolar
13.2545
0.55%
Altın
779.6670
1.44%
Borsa
1,857.65
-0.32%
Bitcoin
627.703
-1.04%
BTXN Coin
34.58
-3.29%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı

    Fındıklı ilçesindeki parkta dün gece yeni yıl için toplananlar, yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı

    2021'in son dakikaları Türkiye genelinde eğlencenin zirveye çıktığı dakikalar oldu.

    Rize'de de durum bundan farksızdı.

    KÖPÜKLÜ GERİ SAYIM VE HORON

    Fındıklı ilçesinde Hayati Aykut Parkı’ndaki yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

    Yeni yıla saniyeler kala ilçe halkı, köpükler eşliğinde hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

    Kimi tulum eşliğinde horon oynarken, kimi de söylenen şarkılara eşlik ederek, yeni yıla girdi.

    Kutlamalar, geç saatlere kadar devam etti.

    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı #1

    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı #2

    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı #3

    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı #4

    Rizeliler yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı #5


    Görüş Bildir