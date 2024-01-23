İHA
Türkiye karlı havanın etkisi altında...
Rize’nin yüksek kesimlerinde de soğuk havanın etkili olmasıyla beraber kar yağışı yaşanıyor.
Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Ardeşen ilçesinde Sarimanga Yaylası ve Özgür köylerinde gençler, kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için farklı bir yol izledi.
Lastiği kızak yapıp arabayla çektiler
Daha önce arabanın arkasına bağladıkları şambrelle yollarda kayan gençler, bu kez bir lastiğin üzerine çıkarak ve oturarak yine arabanın arkasına halatla bağlanarak ve tutunarak kaydı.
Gençler o anlarını cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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