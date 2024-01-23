Rizelilerin kar kaplı yolu eğlenceye dönüştürdüğü anlar Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını yöredeki gençler eğlenceye dönüştürdü. Gençler o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı

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İHA

Türkiye karlı havanın etkisi altında...

Rize’nin yüksek kesimlerinde de soğuk havanın etkili olmasıyla beraber kar yağışı yaşanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Ardeşen ilçesinde Sarimanga Yaylası ve Özgür köylerinde gençler, kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için farklı bir yol izledi.

Lastiği kızak yapıp arabayla çektiler

Daha önce arabanın arkasına bağladıkları şambrelle yollarda kayan gençler, bu kez bir lastiğin üzerine çıkarak ve oturarak yine arabanın arkasına halatla bağlanarak ve tutunarak kaydı.

Gençler o anlarını cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)