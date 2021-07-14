Rize'nin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan tünel, horonla kutlandı

71 yıldır hayali kurulan ve Rize'nin kuzey ile güney arasındaki güzergahını kısaltan Salarha Tüneli'nin 2'nci tüpü de trafiğe açıldı. Tünelin açılması, halk tarafından horonla karşılandı.

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri de Rize...

Kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı.

Kentin kuzeyiyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

2015'TE DELME İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2,9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılının Ekim ayında delme işlemine başlandı.

2'NCİ TÜPTEKİ ÇALIŞMALAR BİTTİ

Rize kent merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2,9 kilometreye düşürecek. Kentte 71 yıllık hayal olan çift tüplü Salarha Tüneli’nin ilk tüpü yılbaşında tamamlanırken, 2’nci tüpteki çalışmalarda ise sona gelindi.

TÜNEL İÇİNDE HORON, ÇIKIŞINDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Son düzenlemeler yapılan 2’nci tüpte trafik kontrollü verildi. Yöre halkı da araçları ile ilk kez geçtikleri tünelde kemençe eşliğinde horonlu kutlama yaptı. Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, tünelde çalışan işçilere emekleri için teşekkür ederek, mendil ve gül hediye etti.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Başkan Hasan Kara, “Bizim büyük hayallerimizden bir tanesiydi. Son aşamaya geldik. Gurur duyuyoruz ve mutluyuz. İnşallah açılışını da görürüz." dedi.

"YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da "Vadimize açılan ilk pencere olan bu ilk tünel Andon'a, İkizdere'ye, Ovit'e, İspir'e ve Erzurum’a oradan da diğer illere de gidecek inşallah. Bu yol sadece Salarha Vadisi'yle sınırlı kalmayacak. Çok güzel bir yatırım. Yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.









