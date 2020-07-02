Eski ahşap yapıların bulunduğu yayla, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Rize'de 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nın sahip olduğu manzara, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

İkizdere ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Petran Yaylası, zengin bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

RENGARENK ÇİÇEKLERİN GÜZELLİĞİ

Kış mevsiminde düzenlenen kayak şenlikleri ile de bilinen yaylada, yazın rengarenk çiçekler açıyor.

Rize'nin Petran Yaylası, doğasıyla cezbediyor ViDEO

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI

100-150 yıllık ahşap yapıların yer aldığı yayla, bölgede son yıllarda en çok ziyaret edilen yer oldu. Yaylaya ulaşan ve yürüyüş yapan doğa tutkunları, çiçeklerle kaplı bölgeye hayran kaldıklarını söyledi.