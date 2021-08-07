Endonezya'dan gelin gelen Noveri Susiana, yeni yaşamına ayak uydurmaya çalışıyor. Eşi Eren Temiz, "Birbirimizin kültürünü öğrendik. Kültürümüzden ziyade ortak noktamız Müslüman olmamız" dedi.

Rize'nin İyidere ilçesi Büyük Çiftlik köyünde yaşayan 26 yaşındaki Eren Temiz, Endonezyalı Noveri Susiana ile evlendi.

3 ay boyunca birbirlerini tanıyan çift, pandemi nedeniyle kız isteme merasimini internet üzerinden yaptı.

İnternet üzerinde kız isteme gerçekleştikten sonra ilk fırsatta evlenen çift, birlikteliklerini köyleri Büyükçiftlik köyünde sürdürüyor.

"İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTIK"

İnternet üzerinden tanıştığı eşi ile 3 aylık görüşmenin sonunda evlenebildiğini dile getiren Eren Temiz tanışma ve evlilik sürecini anlatarak “Eşimle ilk önce internet üzerinden tanıştım. 3 ay konuştuk birbirimizi tanıdık, konuştuk ve anlaştık. Birbirimizin kültürünü öğrendik. Kültürümüzden ziyade ortak noktamız Müslüman olmamız.

Kültürlerimiz hemen hemen birbirine yakın zaten. Bizim adetlerimize uyabileceğinden eşimle mutlu bir yuva kurmak istedim. Amcaoğlumun eşi Endonezyalı, bana çok yardımı oldu.

Biz buradan, eşimde Endonezya’dan evraklarını hazırladı. 3 ayın sonunda da amcamın oğlu kendisi Endonezya’dan gelirken, eşimi Türkiye’ye getirdi.” dedi.

Rize'ye Endonezya'dan gelin geldi VİDEO

"SALGIN NEDENİYLE ENDONEZYA'YA GİDEMEDİK"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kendilerinin Endonezya’ya gidemediği dile getiren Temiz, kız isteme faslını internet üzerinden görüntülü olarak yaptıklarını dile getirerek “Kız isteme faslı internet üzerinden oldu. Ailelerimiz konuştu, tanıştı, anlaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle biz Endonezya’ya gidemedik. İlerleyen zamanlarda inşallah gitmeyi planlıyoruz. Gerçekten şimdi çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.