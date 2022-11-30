Rızık duası nasıl okunur? Para, bolluk ve bereket için Rızık duası okunuşu ve anlamı

Rızık duası nasıl okunur? Para, bolluk ve bereket için Rızık duası okunuşu ve anlamı

Müslümanlar, maddi ve manevi bereket için Allah'a sığınıp, dua ederler. Peki rızık duası nasıl okunur? Anlamı ve faziletleri nelerdir? Sizler için derledik...

Allah’tan bereketi bolluk ve refah istemek, kuşkusuz ki kişiye kendini ferah hissettiren ve kalbi huzurla dolduran bir ibadettir.

Dua etmek ise İslam aleminin en önemli ibadetlerinden bir tanesidir. Bereketin artması, daha fazla maddi ve manevi bolluk için bazı duaların okunması önerilir.

Peygamber efendimiz bolluk ve bereketin hayatımızdan eksilmemesi için bu duaları okur ve tavsiye eder. İnsanlar her gün bu duayı okumayı alışkanlık haline getirdiğinde maddi sıkıntılardan kurtulacağı söylenir.

Maddi derecenin ve bereketin artmasını isteyen kişiler, rızık duası hakkında araştırma yapıyor. İşte rızık duası okunuşu ve anlamı...

Rızık duası okunuşu

"Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk."

Rızık duası anlamı

Allah'ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lütfunla beni Sen'den başkasına muhtaç etme.

Bereket ve bolluk artıran sureler

Rızık duasının yanı sıra, bereket ve bolluk artıran sureler de bulunur.

Amenerrasulü Duası (Bakara Suresi'nin son iyi ayetinden oluşan bu duayı okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin Yüce Allah'ın izniyle işleri düzelir, kazanç ve para kapıları açılır.)

Mülk Suresi ( Her gün yatsı namazının ardından Mülk Suresi okunduğu vakit, Allah'ın izniyle kişinin hanesine bolluk gelir hayır kapılarını açılır.)

Vakıa Suresi ( Perşembe ve Cuma akşamları Vakıa Suresi okuyan kimselerin İnşallah rızık kapıları açılır, borçlarını ödeme kolaylığına erer.)