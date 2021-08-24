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- Roma Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Bordo mavililer tur peşinde!
Roma Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Bordo mavililer tur peşinde!
UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında, kendi sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşayan bordo mavililer, deplasmanda galibiyet istiyor. Peki Roma Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 14:05
- Güncelleme : 24.08.2021 - 14:08
Trabzonspor, İtalya temsilcisi Roma ile UEFA Konferans Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek.
İlk maçta kendi sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşayan bordo mavili takım, deplasmanda rakibini yenmek istiyor.
Spor severler, Trabzonspor rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Roma Trabzonspor maçına dair detaylar netleşti.
Peki, Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte Trabzonspor'un UEFA rövanş maçı detayları..
ROMA TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Roma ile Trabzonspor arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.