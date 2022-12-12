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    Roman Abramoviç'in ultra lüks yatları Muğla'da demirledi

    Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı 'Eclipse" Muğla'nın Bodrum, "My Solaris" ise Göçek ilçesine geldi.
    • 12.12.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:18
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    Roman Abramoviç'in ultra lüks yatları Muğla'da demirledi

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç, 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatlarını Türkiye'ye göndermişti.

    DHA'nın haberine göre geçen mart ayında Bodrum'da bulunan 'My Solaris', yaklaşık 9 aylık bekleyişinin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e giderek demirledi.

    Eclipse Bodrum'da

    Rus milyarderin bir diğer yatı olan 'Eclipse' ise aylar sonra Marmaris ve Göcek açıklarından ayrılarak Bodrum'a geldi.

    İçmeler açıklarına demirleyen 'Eclipse'nin bekleyişi sürerken, ne zamana kadar Bodrum'da kalacağı ise bilinmiyor.

    164 metre uzunluğundaki 22 metre genişliğindeki 6 katlı yatın özellikleri ise dikkat çekiyor.

    Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar 'Eclipse'de 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltı bulunuyor.

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #1

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #2

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #3

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #4

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #5

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #6

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #7

    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #8

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    Roman Abramoviç in ultra lüks yatları Muğla da demirledi #10


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