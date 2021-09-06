Roş Aşana 2021: Yahudi Yeni Yılı ne zaman ve nasıl kutlanır?

Roş Aşana 2021: Yahudi Yeni Yılı ne zaman ve nasıl kutlanır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı’nı tebrik mesajı yayınladı. Peki Roş Aşana nedir, ne zaman ve nasıl kutlanır? Roş Aşana Bayramı hakkında merak edilenler...

Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana, İbranice'de “yıl başı” anlamına geliyor ve sinagogda dua törenlerine katılarak, boynuzdan yapılma antik bir müzikal enstrümanın sesini dinleyerek ve çeşitli sembolik ve lezzetli yiyecekler yiyerek kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı’nı tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyenRoş Aşana Bayramı’nı en samimi dileklerimle tebrik ediyorum. Kültürel, siyasi ve beşerî yapımızdaki farklılıklar, ülkemizi ileriye taşıyan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren zenginlik kaynağımızdır. Devletimiz, vatandaşlarının inanç ve ibadet hürriyetini dünyadaki birçok ülkeden daha evvel anayasal güvenceye alarak, bu zenginliğimizin korunmasına verdiği önemi göstermiştir" dedi.

Vatandaşlar Roş Aşana hakkında bilgileri araştırmaya başladı. "Roş Aşana nedir, kimler ne zaman kutlar? Roş Aşana Bayramı nasıl kutlanır? Yahudilerin yeni yılı" gibi sorular merak konusu oldu.

İşte Roş Aşana hakkında bilgiler...

ROŞ AŞANA NEDİR?

Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Roş Aşana, tüm dünyada Yahudiler tarafından bayram olarak kutlanır.

Roş Aşana, Britanya'daki bir Ortodoks Yahudi Hasidik derneği olan Chabad tarafından “Evrenin doğum günü, Tanrı'nın Adem ve Havva'yı yarattığı gün ve Yahudi yılının ilk günü” olarak açıklanıyor.

ROŞ AŞANA 2021 NE ZAMAN?

Roş aşana her yıl Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri'nin ilk gününde kutlanıyor ve Tişri, Gregoryen takvimde her zaman eylül veya ekim ayı günlerine denk geliyor.

2021 yılında ise Roş aşana kutlamaları 6 Eylül Pazartesi günü başlayıp, 8 Eylül Çarşamba günü son bulacak.

ROŞ AŞANA NASIL KUTLANIR?

Roş Aşana’da günün büyük bir kısmı sinagogda dua ederek geçer. Sinagoglar bayrama özel beyazlara bürünür, hahamlar da beyaz giyinir.

Dua törenlerine katılarak, boynuzdan yapılma antik bir müzikal enstrümanın sesini dinleyerek kutlama yapılır.

Roş Aşana’ya ait özel yemeklerin teması, tatlı bir sene için tatlılık, senenin ve hayat döngüsünün sürekliliği için yuvarlaklık, refah ve bereket için de, bolluk içerir.

Roş Aşana’da gündüz uyumama âdeti vardır. Bunun bir yorumu, gündüz uyuyan kişinin koruyucu meleği ve kısmetinin de uyuyacağı inancıdır.