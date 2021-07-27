Rövanş ne demek? TDK rövanş kelimesinin anlamı

Rövanş ne demek, anlamı nedir? merak ediliyor. TDK rövanş kelimesinin anlamı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki rövanş ne demek, anlamı nedir? İşte rövanş kelimesinin anlamı...

Dilimize Latinceden geçmiş olan rövanş kelimesi, orijinal dilinde ''revanche'' şeklinde yazılmaktadır.

Günümüzde hem terim hem de mecazi anlamda kullanılan bu sözcük; futbol, voleybol, tenis başta olmak üzere tüm spor dallarında, ikinci maç anlamına gelmektedir.

İlk maçta kaybeden, rövanşı kazanırsa, rakipler üçüncü ve son kez karşı karşıya gelir. Bu maçı kazanan turun galibi sayılır.

Peki rövanş ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? Rövanş almak, istemek ne anlama gelir? İşte rövanş kelime anlamı...

RÖVANŞ NE DEMEK, TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Rövanş kelimesinin sözlük anlamı tekrarlamak, yenilemek, bir kez daha yapmaktır.

Rövanş kelimesi, günlük hayatta mecazi olarak intikam almak anlamında da kullanılır. Kalıplaşmış bir ifade olan ''rövanşta görüşürüz'' sözü de bu anlama gelir.

Örnek Cümleler:

1- Teknik direktör, rövanş maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

2- Rövanşta, rakip takıma en az 2 gol atmalıyız.

RÖVANŞ ALMAK, İSTEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rövanş istemek: İlk maçı kaybeden ekibin, rakip takımla ikinci kez karşı karşıya gelmek istemesi.

Rövanş Almak: İlk maçı kaybeden takımın ikinci maçı kazanarak skoru eşitlemesi.