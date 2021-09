Royal Platinum Parfüm Bayilik

2014 yılında temelleri atılan Royal Platinum sayesinde kendinizi en iyi ifade edeceğiniz parfüme çok daha rahat ulaşabilirsiniz.

İnsanlık tarihinin en baştan çıkarıcı buluşu hangisidir? diye sorulacak olsa, eminim birçoğumuzun aklına parfüm gelecektir. Her biri çok önemli beş duyumuz arasında olan ”koku alma duyusuna” hükmeden parfüm, aynı zamanda insanlar arasında sözsüz iletişim aracı olarak da bize yaşamımızda fayda sağlar. Üstelik asla unutulmaz. Mutlaka burnunuza gelen bir parfüm kokusu sizi alıp çok uzaklara götürmüş ya da tam tersi olarak, aklınız ve ruhunuz çok uzaklardayken sizi alıp içinde olduğunuz anın tam ortasına bırakmıştır. Hayatınızın bir dönemiyle ya da bir kişiyle özdeşleştirdiğiniz parfümler vardır. İşte böyle sürükleyici, etkileyici ve baştan çıkarıcı bir sanattır, parfüm sanatı.

Doğanın bize armağan ettiği birbirinden çeşitli ve hoş kokulu malzemelerin, usta ellerde rafine edilerek, istenilen duyguların en üstün ifadesini sağlamak için tasarlanır her bir parfüm. Üstelik sadece bu muhteşem kokuyu tasarlamak da yetmez. Dünyanın en saygın müzelerinde, tarihin çeşitli dönemlerine ait her biri bir mücevher değeri taşıyan parfüm şişelerini görebilirsiniz. Sevip beğenerek aldığınız parfümün her detayı, öncelikle sizin iyi hissetmenizi sağlar, sonra da ruh halinize göre o gün seçerek sürdüğünüz parfümün çevrenizin de iyi hissetmesine neden olabilir. Bazen koskoca bir günü güzelleştirmek için bir parfümün teninize dokunması yeterli olabilir. Özgüvene en çok ihtiyacınız olduğu anlarda, sürdüğünüz parfümün notaları size güven melodileri fısıldar. Bazı zamanlarda da en çok etkilemek istediğiniz kişi yanınızdan geçerken, sizden ve kokunuzdan daha sizi görmeden etkilenir. Önemli bir toplantıya gittiğinizde, odaya girdiğinizde henüz siz tek bir kelime etmemişken sizi önce parfümünüz tanıtır. İşte böylesine güçlüdür parfümün etkisi.

Parfüm, serüveninin başlangıcında sadece belirli bir kesime yani kraliyet mensuplarına, soylulara ve yüksek tabakaya hitap ederken artık günümüzde üretim tekniklerinin, hammaddeye ulaşımının ve dünya çapında ekonominin gelişmesiyle birlikte, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir konumdadır.

2014 yılında temelleri atılan Royal Platinum sayesinde kendinizi en iyi ifade edeceğiniz parfüme çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Sürekli kendini geliştiren ve AR-GE faaliyetleri sayesinde kendisi ile yarışan Royal Platiınum, zamanın değişen trendlerini yakalayan notalarda parfümleri sizlerle buluşturur. Kalitesi, kalıcılığı, her tarza uygun yüzlerce farklı koku çeşitliliği ile hemen diğerlerinden ayırt edebileceğiniz Royal Platinum parfümlerini hiçbir zaman yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

Seçkin ve kaliteli parfümlere olan yoğun talebin ve arzunun farkında olan Royal Platinum, hem daha çok insana ulaşmak hem de dünya standartlarında, sağlıklı, kaliteli ürünlerini ve yüksek hizmet anlayışını en uygun fiyatlarla sunmak için parfüm bayilik sistemi ile tüm girişimcileri birlikte çalışmaya davet eder.

Her yıl dünya ekonomisinde trilyonlarca dolarlık büyüklük sağlayan kozmetik sektörünün, parfüm kategorisinde kendilerine bir yer almak isteyen girişimciler, hedefledikleri gelirlere Royal Platinum ile güvenli, rahat ve sağlam bir şekilde ulaşabilirler.

Royal Platinum tarafından geliştirilmiş konsept mağaza tasarımları ile, işe başlar başlamaz çok büyük bir fark yaratmanız mümkündür. Üstelik Türkiye’nin herhangi bir yerinde, dilerseniz mağazanız bir cadde üzerinde olsun, dilerseniz AVM içinde bir mağaza veya AVM içinde bir Kiosk olsun, Royal Platinum franchising sistemi size ihtiyacınız olan her türlü desteği sunmayı garanti eder. Konsepte uygun mimari çözümler ve AVM yönetmeliklerine uygun dekorasyon uygulamaları ile bayilerine destek veren Royal Platinum aynı zamanda AVM ve Cadde Mağazaları konseptine yönelik eğitimleri sunarak, satış hedeflerinize hızlı ve emin adımlarla ulaşmanız için her zaman yanınızda olduğunu gösterir.

Royal Platinum parfüm bayiliği ile çalışmaya başladığınızda, müşterilerinizin hayatlarını sadece parfüm ile değil, aynı zamanda Niche Parfüm, kreasyon oda parfümü, selective oda parfümü, araç kokusu ve kolonya ile güzelleştirebileceksiniz. İnovasyon ve büyük yatırım yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde bu ürün yelpazesi sürekli genişlemekte ve çeşitlendirilmektedir.

Kaliteli, sağlıklı, uzun ömürlü ve her kişiliğe hitap eden birbirinden özel kokuları, aynı zamanda rahatlıkla ulaşılabilir ve uygun fiyatlarıyla Royal Platinum ürünleri, müşterilerinizde bağımlılık yaratabilir. Bu sayede her geçen gün artan müşteri portföyünüz ile belki de bulunduğunuz şehrin farklı bölgelerinde yeni mağazalar açma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Reklam ve tanıtım konusunda deneyimli ve başarılı bir ekip yöneten Royal Platinum sizlerin mağaza satışlarınızı en verimli şekilde yapmanızı sağlayacak materyalleri sizin için tasarlıyor. Başarılı sosyal medya ekibi sayesinde günümüzün en faydalı olan çevrimiçi mecralarını etkili bir şekilde kullanabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. İnternetin etkileşim gücünden faydalanarak müşteri sayınızı arttırıp, bu müşterilerinizi parfüm alanında olan tüm yeniliklerden haberdar edebilirsiniz. Yeni eklenen parfümlerin duyurularını yaparak, hızlıca rakiplerinizin önüne geçmeyi başarabilirsiniz.

Reklam ve tanıtım konusunda deneyimli ve başarılı bir ekip ile çalışan Royal Platinum sizlerin mağaza satışlarınızı en verimli şekilde yapmanızı sağlayacak materyalleri sizin için tasarlıyor. Başarılı sosyal medya ekibi sayesinde günümüzün en faydalı olan çevrimiçi mecralarını etkili bir şekilde kullanabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. İnternetin etkileşim gücünden faydalanarak müşteri sayınızı arttırıp, bu müşterilerinizi parfüm alanında olan tüm yeniliklerden haberdar edebilirsiniz. Yeni eklenen parfümlerin duyurularını yaparak, hızlıca rakiplerinizin önüne geçmeyi başarabilirsiniz.

Sonuç olarak eğer parfüm konusuyla ilgiliyseniz ve birbirinden güzel kokularla aranızın iyi olduğunu düşünüyorsanız, aynı zamanda ticari anlamda yeni bir girişimde bulunmak ve kazançlarınızı arttırmak için bir yol arıyorsanız, parfüm markaları arasında en hızlı büyüme gösteren Royal Platinum size kaçırılmayacak güzellikte fırsatlar sunuyor. Royal Platinum web sitesi üzerinde yer alan bayilik formunu doldurarak, firma yetkilileri ile iletişime geçebilir ve en kısa zamanda parfüm dünyasında yerinizi alabilirsiniz. Aklınızda soru işareti olan tüm konular hakkında firma yetkililerinden bilgi alabilir ve girişim planınızı oluşturarak ilk adımlarınızı sağlam bir şekilde atabilirsiniz. Bundan sonra da parfüm bayilik için atacağınız tüm adımlarda yanınızda yetkin ve tecrübeli bir ekip olacağını da bilmelisiniz.

Hayallerinizi süsleyen bu hoş kokulu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçmelisiniz.