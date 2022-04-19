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    RTÜK uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sınavla 20 Üst Kurul Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Peki 2022 RTÜK uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 15:03
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    RTÜK uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sözlü sınav sonuçlarına göre 20 Üst Kurul Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

    18 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, alınacak uzman yardımcılarının bölümleri, kontenjan ve istenen KPSS puan türleri de açıklandı.

    İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, RTÜK uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

    Peki RTÜK uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 RTÜK uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı...

    RTÜK uzman yardımcısı alımı kontenjanları ve KPSS puan türleri

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, alınacak uzman yardımcılarının bölümleri, kontenjan ve istenen KPSS puan türleri şöyle:

    • Hukuk (1) KPSSP:4
    • Uluslararası İlişkiler (1) KPSSP:34
    • Maliye (2) KPSSP:19
    • İktisat (1) KPSSP:14
    • Kamu Yönetimi (2) KPSSP:29
    • İşletme (1) KPSSP:24
    • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (1) KPSSP:39
    • Türk Dili veEdebiyatı (1) KPSSP:3
    • Sosyoloji (1) KPSSP:3
    • Sosyal Hizmet (2) KPSSP:3
    • Tarih (1) KPSSP:3
    • İletişim (3) KPSSP:3
    • Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (2) KPSSP:2
    • Yazılım, Bilgisayar, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği (1) KPSSP:2

    RTÜK uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022 #1

    RTÜK uzman yardımcısı alımı başvuru şartları

    Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, 1 Ocak 2022 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, 2020 veya 2021 yılında düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili puan türünde 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

    Ayrıca, adayların Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022 yılında sahip olmaları isteniyor.

    RTÜK uzman yardımcısı başvuruları ne zaman?

    RTÜK üst kurul uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvurular, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek.

    Başvurular, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenilmeyecek.

    Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurul'un internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü sınav ise 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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