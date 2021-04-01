Ruby çikolatası nedir? Rengiyle cezbeden Ruby çikolatası neden pembe, tadı nasıl?

Ruby çikolatası nedir? Rengiyle cezbeden Ruby çikolatası neden pembe, tadı nasıl?

Tamamen yeni bir çikolata türü olarak ünlenen ruby, sadece tadıyla değil, daha ilk bakışta dikkat çeken farklı rengiyle bile insanları cezbetmeyi başarıyor. Peki Ruby çikolatasının faydaları nedir?

Bitter, sütlü ve beyaz çikolatanın ardından rengi ve kokusuyla çikolata severlerin yeni favorisi Ruby, damaklara hitap etmeyi başarıyor.

Çikolata ailesinin yeni üyesi Ruby, pastel pembe tonuyla bilim insanlarının yaklaşık 13 yıllık bir çalışması sonucu ortaya çıktı.

Rengi gibi tadı da diğerlerinden farklı olan ruby, aslında aroma katılmış ve renklendirilmiş bir çikolata türevi sayılmıyor.

Rengini ve tadını tamamen yapıldığı ruby kakao çekirdeğinden alan bu çikolatanın, dördüncü tür olarak tanımlanması da bu sebepten kaynaklanıyor.

RUBY ÇİKOLATASI NEDİR?

Temel olarak ruby, "ruby kakao çekirdeği" adıyla da bilinen, farklı ve özel bir kakao çekirdeğinden üretilen, bu yüzden hem görüntü hem tat bakımından diğer çikolatalardan ayrılan yeni bir çikolata türü.

Gerçek anlamda farklı bir çikolata arayışı içinde olanlar için yeni bir tür yaratmayı hedefleyen Zürih merkezli ünlü çikolata markası Barry Callebaut, yıllarca süren çalışmaların ardından 2017'nin eylül ayında ruby adını verdikleri bu yeni çikolata türünü tanıtıyor.

RUBY ÇİKOLATASI NEDEN PEMBE?

“Yakut çikolata” olarak da adlandırılan Ruby, rengini meyvelerden ya da katkı maddesinden alıyor gibi görünse de içerisinde herhangi bir meyve ya da katkı maddesi bulunmuyor.

Yakut kakao çekirdeklerinin içerisinde bulunan pigmentler çikolatanın doğal olarak pembe olmasını sağlıyor.

Çekirdeklerin fermantasyon ve kurutma gibi birtakım işlemlerden geçmesinin ardından pembe renkli bir toz elde edilip çikolataya dönüştürülüyor.

RUBY ÇİKOLATASININ TADI

Öncelikle bu çikolatayı özel geliştirme ve üretim aşamasından dolayı, ne yazık ki diğer çikolata çeşitleri gibi evde yapabilmek mümkün olmuyor.

Hazır olarak satılanını da bulmak pek kolay olmadığı için tadıyla ilgili çikolata gurmesi Argus Kennedy'e kulak vermek gerekiyor. Argus Kennedy'e göre, ruby çikolatasının tadı beyaz çikolata, sütlü çikolata ve ahududunun karışımını andırıyor.

Yani diğer çikolatalara göre ağızda hem tatlı hem ekşi bir tat bırakıyor.